النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال بحق من يبث شائعات بشأن الأمن الصحي والمجتمعي

أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم، وحال اقتراف هذه الأفعال الآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة، إن عقوبة مرتكب ذلك تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.