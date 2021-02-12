“توكلنا” يوجّه رسالة تحذيرية لأصحاب المنشآت التجارية

وجه تطبیق “توكلنا” رسالة مھمة لأصحاب المنشآت التجارية، الیوم الجمعة، تتعلق بالمساعدة على تحديد الأعداد داخل منشآتھم، في ظل الإجراءات الاحترازية.

ودعا التطبیق أصحاب المنشآت إلى تفعیل خدمة “إدارة التجمعات” والمتاحة في التطبیق لكي يتمكنوا من تحديد الأعداد في المنشأة التجارية، ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية.