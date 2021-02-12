ضبط 300 مخالفة لقرارات العمل والإجراءات الاحترازية في الرياض ومحافظاتها

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال 5 أيام أكثر من 300 مخالفة بعد تنفيذها لـ 2600 زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومحافظات المجمعة والدوادمي ووادي الدواسر والسليل.

وتهدف الزيارات الميدانية التي شملت كافة الأنشطة المستهدفة إلى التأكد من التزام اصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ضرورة تعاون المواطنين والمواطنات بالابلاغ عن جميع المخالفات عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”.