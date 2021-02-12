المعلمي يستعرض مع مندوبة #قطر بـ #الأمم_المتحدة العلاقات الثنائية

استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، مندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.