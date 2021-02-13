شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

1 – مساعد الاستثمارات العامة – Associate – Public Investment: بكالوريوس أو ماجستير مالية، اقتصاد، هندسة، إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

2 – محلل أبحاث – إكتساب المواهب – Talent Acquisition – Research Analyst: بكالوريوس ويفضل في الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

3 – مساعد أول إدارة الاستثمارات – Investment Management Professional – Sr Associate : بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاستثمارات أو الاستشارات ذات الصلة.

4 – مساعد نائب الرئيس – إدارة الاستثمارات Investment Management Professional – Assistant Vice President : بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الاستثمارات او الاستشارات ذات الصلة.

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.