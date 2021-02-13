ميسي أفضل رياضي أرجنتيني في العقد الأخير

نال لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، جائزة (مؤسسة كونيكس) التي تمنح لأفضل رياضي أرجنتيني في العقد، متفوقاً على نجوم مثل لاعب الكرة خوان رومان ريكيلمي ولاعب التنس خوان مارتين ديل بوترو ومدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني.

وأضاف ميسي (33 عاماً) إلى خزانة ألقابه هذه الجائزة التي حصل عليها تقديراً له على مسيرته الرياضية خلال آخر 10 أعوام والتي حصد على مدارها جائزة الكرة الذهبية خمس مرات وجائزة الحذاء الذهبي خمس مرات، وعدداً آخر من الإنجازات.

وتوج بهذه الجائزة أساطير الرياضة الأرجنتينية مثل لاعب الكرة الراحل دييغو أرماندو مارادونا خلال عقد التسعينيات ولاعبة التنس غابرييلا ساباتيني عام 2000، ولاعب كرة السلة إيمانويل جينوبيلي.