وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية للعمل في مدينة جدة للرجال والنساء من حملة الثانوية فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

1 – موظف استقبال – Receptionist: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وخبرة لا تقل عن سنة في مجال الضيافة أو الفندقة أو الاستقبال.

2 – مساعد تنفيذي – Executive Assistant: بكالوريوس ويفضل إدارة أعمال, إدارة مكتبية, سكرتارية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في المساندة الإدارية.

3 – محلل إيرادات Revenue Analyst: بكالوريوس رياضيات, اقتصاد, إحصاء أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.flyadeal.com/jobs.php