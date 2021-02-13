العراق: مقتل 21 داعشياً في تفجير بـ”الخطأ”

أعلنت قيادة عمليات سامراء بالعراق، اليوم السبت، مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان، بحسب صحيفة “الحياة” العراقية، أن “21 إرهابياً من داعش قتلوا بانفجار سيارة مفخخة اثناء محاولتهم التسلل بها باتجاه احدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في جلام سامراء جنوبي قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف الدراجي، أن القوات الامنية طوقت مكان تفجير السيارة المفخخة والتي كانت تقف قرب إحدى مضافات داعش، حيث انفجرت عليهم بسبب ضغط الانتحاري على زر منبه الصوت لتوديع زملائه الدواعش، ناسياً انه مرتبط بشحنات التفجير ما أدى إلى هلاك المجموعة بالكامل.