مقتل مدني وإصابة 7 آخرين في هجوم على القصر الرئاسي في الصومال

قالت الشرطة الصومالية اليوم السبت إن مدنيا لقي حتفه، وأصيب سبعة آخرون عندما اقتحم انتحاري بسيارته نقطة تفتيش بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وقال ضابط الشرطة أحمد باشاني -في تصريحات تناقلتها وكالات أنباء عالمية- إن رجال الشرطة طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها بعدما اقتحمت نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، مما أجبر كثيرا من المدنيين على الركض مسرعين في اتجاهات مختلفة.

وبحسب ما ذكره باشاني، تمكن الانتحاري من تفجير العبوة الناسفة التي كانت معه، مما أسفر عن مقتله وتدمير حوالي عشر سيارات، في تفجير قوي سمع دويه في أنحاء مقديشو.

وأوضح ضابط الشرطة: “أحبطت قوات الأمن هجوما كبيرا هذا الصباح، حيث أطلقت النار على السيارة التي كان يستقلها الانتحاري قبل أن يصل إلى هدفه، مما سمح للعديد من المدنيين بالفرار دون أن يتعرضوا لأذى”.