تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  192.42 ريال

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 13 فبراير 2021، متأثرة بهبوط المعدن النفيس عالميا وسط صحوة الدولار.

وانخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 219.91 ريال (58.64 دولار)، مقابل، 220.03 ريال (58.68 دولار) في تعاملات أمس الجمعة.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 192.42 ريال (51.31 دولار)، مقابل 192.53 ريال (51.34 دولار)، أمس.

وشملت التراجعات سعر الجرام عيار 18 إلى 164.93 ريال (43.98 دولار)، مقابل 165.02 ريال (44.01 دولار)، خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، السبت، نحو 128.28 ريال (34.21 دولار).