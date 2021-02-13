“أوكسفورد” تختبر فعالية لقاح أسترازينيكا على الأطفال والمراهقين

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا بالنسبة للأطفال والمراهقين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العقار طورته شركة استرازينيكا البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة اوكسفورد.

وأوضحت الجامعة أنها ستجري هذه الدراسة على 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.

وقال البروفيسور اندرو بولارد من جامعة أوكسفورد في بيان صدر اليوم السبت:” من المهم البحث في كيفية استجابة الأطفال والمراهقين للقاح حيث يمكن لبعض الأطفال الاستفادة من التطعيم”، وأشار إلى أن أغلب الأطفال لا يمرضون بالفيروس.

ومن المنتظر أن تبدأ الاختبارات الأولى خلال الشهر الجاري، حيث سيتلقى ما يصل إلى 240 متطوعا اللقاح فيما سيتلقى الباقون جرعة تم التحكم في مقدارها.

ويعتمد اللقاح المسمى ChAdOx1-nCoV19 على فيروسات معينة تظهر عند القردة بعد إدخال تغييرات على هذه الفيروسات، ويجري استخدام هذا اللقاح منذ أسابيع لتطعيم البالغين في بريطانيا.

وصرح جوناثان فان-تام نائب كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية مؤخرا بأن هناك دراسات عديدة يجري القيام بها في الوقت الراهن لتطوير لقاحات للأطفال.

ووفقا للجمعية الملكية لأطباء الأطفال وصحة الأطفال، من الممكن لمرض كوفيد19- أن يؤدي إلى الوفاة أو أن يأخذ مسار خطيرا لدى الأطفال، لكن الجمعية أشارت إلى أن هذا الاحتمال نادر الحدوث وقالت إن الواضح أن معدل الوفاة بهذا المرض بين الأطفال أدنى بصورة كبيرة منه بين البالغين ”

وثمة إشارات على قلة احتمال إصابة الأطفال بالعدوى”.

وأضافت الجمعية أن دور الأطفال في انتشار المرض لا يزال غير واضح وقالت إنه لا توجد أدلة واضحة على أنهم أكثر نقلا للعدوى من البالغين.