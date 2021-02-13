القبض على دبلوماسي إيراني قبل هروبه من مطار إسطنبول

وبحسب ما أوردته صحيفة “زمان” التركية، تظهر لقطات مأخوذة من كاميرات المراقبة، اعتقال محمد رضا نصر زاده.ن، حامل جواز السفر الدبلوماسي الإيراني، من طابق المغادرين بمطار إسطنبول الدولي في 8 فبراير الجاري.

وسبق اعتقال 11 شخصًا، في حي شيشلي بمدينة إسطنبول، بمن فيهم عبد الوهاب. ك، المتهم بارتكاب جريمة قتل الإيراني مسعود مولوي عبر إطلاق النار عليه من سيارة.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ محمد رضا نصر زاده. ن، صدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “القتل العمد” بما يتماشى مع المعلومات الواردة في ملف التحقيق، وهو يعمل ضابطًا في القنصلية العامة لإيران في اسطنبول، فيما حاول الهروب إلى الخارج عبر مطار إسطنبول وبعد القبض عليه صدر قرار باعتقاله في 9 فبراير.