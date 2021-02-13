القبض على دبلوماسي إيراني قبل هروبه من مطار إسطنبول

ألقت السلطات التركية القبض على الدبلوماسي الإيراني محمد رضا نصر زاده، بمطار إسطنبول أثناء محاولته الهروب خارج البلاد، موضحة أنه أحد المتهمين في قضية اغتيال ضابط الاستخبارات الإيراني المنشق مسعود مولوي.
وبحسب ما أوردته صحيفة “زمان” التركية، تظهر لقطات مأخوذة من كاميرات المراقبة، اعتقال محمد رضا نصر زاده.ن، حامل جواز السفر الدبلوماسي الإيراني، من طابق المغادرين بمطار إسطنبول الدولي في 8 فبراير الجاري.
وسبق اعتقال 11 شخصًا، في حي شيشلي بمدينة إسطنبول، بمن فيهم عبد الوهاب. ك، المتهم بارتكاب جريمة قتل الإيراني مسعود مولوي عبر إطلاق النار عليه من سيارة.
ولفتت الصحيفة إلى أنَّ محمد رضا نصر زاده. ن، صدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “القتل العمد” بما يتماشى مع المعلومات الواردة في ملف التحقيق، وهو يعمل ضابطًا في القنصلية العامة لإيران في اسطنبول، فيما حاول الهروب إلى الخارج عبر مطار إسطنبول وبعد القبض عليه صدر قرار باعتقاله في 9 فبراير.
وفي 14 نوفمبر الماضي قتل المعارض الإيراني مسعود مولوي وردنجاني نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول. وعلى إثر ذلك، أوقفت تركيا 11 شخصًا ووجهت لهم تهمة القتل، وبعد عرضهم على المحكمة قررت اعتقال 7 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق سراح 4 آخرين شريطة تطبيق الرقابة القضائية عليهم، كان بينهم محمد رضا نصر زاده.