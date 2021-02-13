الصحة: الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه #عاجل

قالت وزارة الصحة، إن الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10% .

ودعت الوزارة الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالاجراءات الوقائية.‏ لافتا إلى أنه

في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10% ستكون هناك إجراءات مشددة.

وأشارت إلى أن معظم الإصابات بكورونا مؤخراً كانت بسبب التجمعات العائلية، كما أن إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم تنخفض يوم أمس إلى 430 ألف حالة.