زلزال شديد يهز فوكوشيما.. والسفارة السعودية تهيب بالمواطنين التقيد بالتعليمات

أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن زلزال شديد هز فوكوشيما وبلغت قوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة.

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وتتابع السفارة السعودية في اليابان آثار الزلزال في فوكوشيما بقوة (7.1) درجات، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة