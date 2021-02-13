النائب العام يوجه بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون ودور التوقيف

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وتقليل أثر الموجة الثانية للفيروس للحد الأدنى، فقد صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بداخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.