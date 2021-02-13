أمانة جدة تنفذ 8,824 جولة وتغلق 298 منشأة مخالفة اللتدابير الوقائية

نفذت أمانة محافظة جدة 8,824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أنه تم مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضية لتصل 8,824 جولة، تم خلالها رصد نحو 341 مخالفة، واغلاق 298منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأضاف المطيري أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.