خبير أرصاد: جهزوا أنفسكم لهطول الثلوج .. و استعدوا بملابس الشتاء

أكد خبراء الطقس أن الأيام القادمة ستشهد هطول الثلوج على بعض مناطق المملكة فيما تسود حالة من التيارات الباردة .

و نصح خبير الطقس حسن الكراني المواطنين و المقيمين الاستعداد باللباس الشتوي نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

و قال الكراني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “الأنظار ترقب الهطول الثلجي بعد التحرك الملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوبا.. ثبت هطول الثلوج بغزارة على بلاد الشام يليها الشمالية الغربية وسواحلها، الحدود الشمالية،طريف،القريات..وأجواء مصر العربيةِ.. جهزوا أنفسكم باللبس الشتوي ِ. وتجنبوا التيار البارد.. والله أعلم.