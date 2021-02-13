مفاجأة مدوية .. أغنى أغنياء الأرض كائن فضائي

قال الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون موسك إنه “كائن فضائي”، وذلك خلال نقاش بالتغريدات عبر موقع “تويتر” مع رجل الأعمال الهندي كونال شاه.

وجرت المحادثة مساء أمس الجمعة بعد أن سأل كونال شاه مؤسس تطبيق مدفوعات الائتمان “CRED” موسك كيف يمكنه إدارة شركاته، حيث قال: “قد ينتهي الأمر بإيلون موسك بتشغيل أكثر من 500 مليار شركة في وقت واحد في سن مبكرة. ما أريد أن أفهمه حقا: كيف يفعل ذلك؟ كيف يصمم مؤسساته؟..وأسئلة كثيرة”.

وأثار هذا التصريح لموسك الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سأل أحد مستخدمي “تويتر”: “هل هذا هو سبب بنائك مركبة فضائية للعودة إلى كوكبك؟”.