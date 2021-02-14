السعودية تعلن وجود لقاحات جديدة ضد كورونا تحت التقييم

كشفت وزارة الصحة السعودية أن هيئة الغذاء والدواء تقوم حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.

وأضافت الوزارة في بيان لها يوم أمس السبت أن اللقاحات المعتمدة حالياً في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حالياً مجازة للاستخدام بدءاً لمن تخطى عمر الـ16 أو الـ18 عاماً.

وأوضحت أنه يتم جدولة مواعيدها حسب “فئات الأولوية” المقرة في “الإستراتيجية الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد”.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس السبت أنه سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل.