هدد صحفية.. استقالة متحدث بايدن

أعلن البيت الأبيض قبول استقالة نائب السكرتير الصحفي تيلر جوزيف دكلو، وذلك بعد الجدل الذي تسبب به إثر تهديده لمراسلة صحفية، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في تصريحات لها – حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، إن “استقالة دكلو تمت بعدما حثه رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلين على ذلك”.

وتشكل الاستقالة أول حالة خروج من البيت الأبيض منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم في البلاد قبل فترة لا تتجاوز الشهر.

وكانت الإدارة الأمريكية، قررت يوم الجمعة الماضية تعليق عمل “دكلو” لمدة أسبوع واحد بلا أجر عقب انتشار تقارير بشأن تهديده لمراسلة صحفية .

يذكر أن بايدن، حذر في اليوم الأول من توليه مهامه بالبيت الأبيض من أنه لن يتسامح مع أي موظف يسيء معاملة زميله، قائلا “أنا لا أمزح، إذا سمعت أنك تعامل زميلا آخر بقلة احترام، سأطردك على الفور”.