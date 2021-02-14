اعتماد الرقم في أبشر.. «توكلنا» يوضح طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق الذي يوضح الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة بشراكة القطاع الحكومي .

وأكد تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر.

وعند تغيير الرقم لاحقًا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في تطبيق توكلنا.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر «تويتر»: «ما هي طريقة تغيير رقم الجوال»

ماد الرقم الموجود في أبشر.. «توكلنا» يوضح طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق