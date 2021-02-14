الاتحاد الآسيوي يحدد ملامح استكمال تصفيات مونديال 2022

أكد مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن اجتماعاً سيعقد، الثلاثاء المقبل، لاعتماد استكمال الجولات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بنظام التجمع.

وذكر المصدر أن هذه الفعاليات ستقام بداية من 31 مايو وبحد أقصى 15 يونيو المقبلين، مع تأجيل المباريات المقررة في مارس.

وعلى صعيد بطولة دوري أبطال آسيا، أوضح المصدر ذاته أن الطلبات، التي وصلت للجنة المسابقات القارية حتى الآن، هي من السعودية وأوزبكستان والإمارات وإيران لاستضافة عدد من مجموعات المسابقة.

وتعقد اللجنة اجتماعات منفصلة مع الاتحادات المحلية للاطلاع على الاستعدادات، الصحية والتنظيمية، حيث سيتم النظر للملف الأفضل، مع اشتراط وجود بروتوكولات احترازية لفيروس كورونا.