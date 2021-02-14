أكثر من 22 ألف مستفيداً من مركز السكر والغدد الصماء بحفر الباطن

قدم مركز السكر والغدد الصماء بحفر الباطن خدماته العلاجية والتشخيصية لـ22,286 مراجع للعام المنصرم 2020م ، واستقبلت عيادة داء السكري 9968 مراجعاً.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم جراحة القدم السكري 5634 مراجعاً ، وبلغ عدد المستفيدات من عيادة سكري الحوامل 620 مستفيدة ، واستفاد من عيادة سكري الأطفال 826 طفلاً، وبلغ عدد مستفيدي قسم التثقيف الصحي 1970 مستفيداً ، ووصل عدد مستفيدي عيادة التغذية العلاجية 3268 مستفيداً.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنوع الخدمات الصحية بين التشخيص والعلاج في عيادات مركز السكر والغدد الصماء لخدمة جميع أفراد المجتمع.