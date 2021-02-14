‏⁧‫أمانة الجوف‬⁩ تكشف ملابسات “حريق بلدية ⁧‫القريات”

أصدرت أمانة منطقة الجوف، اليوم (الأحد)، بيانا إعلاميا حول نشوب حريق في مبنى بلدية محافظة القريات.

وقال عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف، إن حريقا اندلع بمبنى بلدية محافظة القريات ، وتم إخلاء الموظفين من قبل إدارة الأمن والسلامة بالبلدية بوقت قياسي.

وأضاف الحموان، في بيان، إنه “تم على الفور إبلاغ الدفاع المدني، حيث عملت الفرق لدى وصولها على إخماد الحريق الذي انحصر في مستودع، ولم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

واستطرد مؤكدا أنه تمت إحالة الحادثة لشرطة المحافظة لإكمال اللازم والكشف عن أسباب وقوع الحريق.