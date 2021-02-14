متحدث التحالف: اعترضنا أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، إنه تم اعتراض أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة، مشيدا بكفاءة قوات الدفاع الجوي في التعامل مع التهديدات الحوثية.

وأضاف حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم، أن هناك تصعيد متعمد من الميليشيات الحوثية وقرارها مسلوب من جنرالات إيران، لافتا إلى أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تقوم بتنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن القادة الحوثيين لعبة بأيدي الحرس الثوري الإيراني.

وأكد أن التحالف يدعم الجيش اليمني بالقوة الجوية والمدفعية ويرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي التي تكبدت أكثر من 700 قتيل في آخر 4 أيام.