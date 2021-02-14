لبنان.. الحريري: محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن باستقلالية القضاء

قال سعد الحريري، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، إن محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء، مشيرا إلى أنه من يمنع تشكيل الحكومة يمنع إطلاق الإصلاحات، ويؤخر وقف الانهيار وإعادة الإعمار، ويطول معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعيشونها، ويمنع تغيير طريقة العمل، والعقلية التي تسببت بالأزمات كلها، وفي النهاية يقول إن قراره “خراب البلد”.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اليوم: “بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع الرئيس اللبناني قدمت له اقتراح تشكيل للحكومة، من 18 وزير اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين. ونعم، في هذه التشكيلة لا “ثلث معطل”.