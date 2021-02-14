جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توضح إجراء الاختبارات الفصلية للعام الجامعي 1442

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عيسى بن خلف الدوسري، تنظيمات إجراء الاختبارات الفصلية للعام الجامعي 1442 هـ.

وقال إن جميع المقررات النظرية في البرامج العلمية والإنسانية والأدبية تكون اختباراتها إلكترونية عن بعد، لافتا إلى أن اختبارات الكليات الصحية والهندسية والسنة التحضيرية تكون حضورية في ضوء ما تحدده الكلية من مقررات والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية في مقرراتها النظرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمات المتبعة والمبلغة للكليات سابقا.

وأضاف أن المقررات العملية تكون اختباراتها حضورية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمات المتبعة والمبلغة للكليات سابقا، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الوضع بشكل كامل بعد مرور عشرة أسابيع من بداية هذا الفصل الدراسي وتحديد آلية الدراسة والاختبارات النهائية على ضوئه.