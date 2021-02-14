النفط يدعم المؤشر السعودي وسط تراجع خليجي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع اليوم الأحد، وضغطت أسهم القطاع المالي على مؤشر دبي في حين حقق المؤشر السعودي مكاسب للجلسة السابعة على التوالي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

بلغ النفط، وهو داعم أساسي لأسواق المال في المنطقة، أعلى مستوياته في أكثر من عام يوم الجمعة بفضل الآمال في أن يدعم تحفيز أمريكي الاقتصاد والطلب على الوقود.

أغلق خام برنت مرتفعا 1.29 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة عند 62.43 دولار للبرميل بعدما وصل إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 62.83 دولار، الأعلى منذ 22 يناير/كانون الثاني 2020.

وتقدم المؤشر السعودي واحدا بالمئة اليوم مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي 4.4 بالمئة وارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.2 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة تحت وطأة تراجع سهم بنك المشرق خمسة بالمئة ونزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

وأغلق سهم شركة داماك العقارية على تراجع 1.6 بالمئة بعدما أعلنت عن تكبدها خسارة فادحة في 2020 مع انكماش المبيعات خلال جائحة فيروس كورونا.

واستقر مؤشر أبوظبي، إذ عوضت مكاسب أسهم قطاع التطوير العقاري، مثل سهم الدار العقارية الذي ارتفع 1.6 بالمئة، خسائر أسهم القطاع المالي.

أعلنت الدار العقارية، أكبر مطور في أبوظبي، بعد انتهاء الجلسة تحقيق ربح صاف في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 729 مليون درهم (198 مليون دولار)، بارتفاع 28 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة بعد هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.

السعودية.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 9036 نقطة.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 5666 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2623 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10508 نقاط.

مصر.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 11507 نقاط.

البحرين.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1462 نقطة.

سلطنة عُمان.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3556 نقطة.

الكويت.. استقر المؤشر عند 6209 نقاط.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)