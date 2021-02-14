النصر يطالب بتحقيق رسمي في أزمة حسين عبدالغني: “ما حدث إساءة للرياضة السعودية كلها”

طالب مجلس إدارة نادي النصر بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن.

بعثت إدارة نادي النصر خطابا رسميا إلى وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب فيه بالتدخل بعد الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الشباب والألفاظ المسيئة والاتهامات الباطلة التي صدرت أثناء المباراة تجاه المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني، مؤكدة أن ما حدث يعتبر اتهاما باطلا ومسيئا ليس فقط لنادي النصر ولكن لرياضة كرة القدم السعودية والعاملين فيها ومحاولة لتأليب الرأي العام بإتهام لا يمكن أن يقبله مجلس إدارة النادي خصوصا والشعب السعودي عامة: لاسيما وهو يحمل اسم الدوري الأغلى على قلوبنا دوري كأس سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان.

كما نؤكد بأن نادي النصر كان ولا زال حريصأ على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية فقد نافس الفريق في عدد من المباريات وكسبنا وخسرنا ولم نخرج عن المفهوم الحقيقي للروح الرياضية والتنافس الشريف فقد شاهدنا الموسم الماضي عقب خسارة نادي الشباب بأربعة أهداف من النصر تصريحات إعلامية وألفاظ نابية خارجة عن الروح الرياضية تجاه نادي النصر، وشاهدنا بالأمس إساءات متكررة وألفاظ لا تليق وادعاءات واتهامات بلا بينة ولا إثبات تجاه المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر الكابتن/ حسين عبدالغني .

كما نؤكد دعمنا الكامل للنجم الكبير الكابتن/ حسين عبدالغني ضد هذه الادعاءات الباطلة والتي للأسف تبنتها بعض وسائل الإعلام الرياضية.

ويبقى السؤال الأهم الذي يؤكد عدم صحة الاتهامات الباطلة والخطيرة لماذا لم يبعد حكم الساحة الكابتن/ حسين بعد تشاوره مع الحكم الرابع القريب من الحدث؟ ولماذا اعتذر إداري نادي الشباب أكثر من مرة للكابتن/ حسين ومدرب الفريق السيد/ آلين هورفات وقت الحادثة كما صورته كاميرا الناقل الرسمي!