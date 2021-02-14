ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون خلال ديسمبر 2020م

شهدت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا بنسبة 2.9% في شهر ديسمبر 2020م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي في دول المجلس أن مجموعة التبغ شهدت ارتفاعًا بنسبة 10.9%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 9.7%، ومجموعة الاتصالات 7.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 5.3%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 5.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 4.8%، ومجموعة الملابس والأحذية 4.3%، ومجموعة النقل 2.5%، ومجموعة الصحة 2.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة-6.0%، ومجموعة التعليم -4.2%، ومجموعة السكن -1.8%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسة في التضخم الخليجي العام في شهر ديسمبر 2020م فقد أسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 2.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.4 نقطة مئوية، ومجموعات الأثاث والنقل والمطاعم والفنادق بنسبة 0.3 نقطة مئوية لكل منهم، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 نقطة مئوية، ومجموعة التبغ بنسبة 0.1 نقطة مئوية، في المقابل ساهمت مجموعة السكن بالسالب بلغت -0.4 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة التعليم بنسبة -0.2 نقطة مئوية لكل منهما ، فيما لم تسجل مجموعة الصحة أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

أما مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر ديسمبر 2020م فقد أسهمت المملكة بما نسبته 3.3 نقاط مئوية، ودولة الكويت بنسبة 0.2 نقطة مئوية، في المقابل أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت -0.4 نقطة مئوية، ودولة قطر بنسبة -0.2 نقطة مئوية، وسلطنة عمان بنسبة -0.1 نقطة مئوية، بينما لم تسجل مملكة البحرين أي مساهمة تذكر في هذه الشهر.

وبينت بيانات المركز أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.1% في مستوى أسعارها في شهر ديسمبر 2020م مقارنة مع الشهر السابق، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة -0.6%، ومجموعة السكن -0.3%، ومجموعة الأغذية والمشروبات -0.2%، ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.1%، في المقابل ارتفعت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.7%، ومجموعة الأثاث ومجموعة الاتصالات ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق 0.2% لكل منهم، ومجموعة التبغ 0.1%.