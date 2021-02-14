عاجل.. الصحة: إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر “صحتي”

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

ويمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨م عبر تطبيق صحتي. ونتقدم بالتقدير للجميع، متمنين لكافة أفراد المجتمع الصحة والعافية.