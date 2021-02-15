ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” يتجاوزًا 63.5 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، إذ تجاوز خام “برنت” حاجز 63.5 دولار للبرميل، وسط متابعة مستجدات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة وجائحة “كورونا”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 1.9% إلى 63.60 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.3% عند 60.85 دولار للبرميل

وقال محلل لدى “فوجيتومي” إن زيادة الآمال المتعلقة بحزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة وتخفيف قيود الإغلاق؛ ستعزز الاقتصاد ومستويات الطلب على الوقود، وفقًا لوكالة “رويترز”.

ويسعى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لتمرير حزمة إغاثة جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.