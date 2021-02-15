مايكروسوفت: أكثر من 1000 شاركوا بأكبر هجوم يشهده العالم

كشف رئيس شركة مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا الأميركي، براد سميث أن حملة اختراق استخدمت شركة تكنولوجيا أميركية كنقطة انطلاق لاختراق وكالات حكومية أميركية تعتبر “أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق”.

واخترقت العملية، التي تم اكتشافها في ديسمبر والتي تقول الحكومة الأميركية إن من المرجح أن روسيا هي التي تقف وراءها، برامج صممتها شركة البرمجيات” سولار ويندز كورب”، مما سمح للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.

واستطاع المتسللون الحصول على رسائل البريد الألكتروني وزارات الخزانة والعدل والتجارة الأميركية ووكالات أخرى، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال خبراء الأمن الإلكتروني إن الأمر قد يستغرق أشهر لتحديد الأنظمة المخترقة وطرد المتسللين.

وقال سميث خلال مقابلة بثت، الأحد، في برنامج “60 دقيقة” على قناة سي.بي.إس “أعتقد من وجهة نظر هندسة البرمجيات أن من العدل القول إن هذا هو أكبر وأعقد هجوم يشهده العالم على الإطلاق”.