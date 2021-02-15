الأسهم اليابانية تقفذ 30 ألف نقطة لأول مرة منذ 30 عاما

ارتفعت الأسهم اليابانية، الإثنين، لتغلق عند أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما بفضل تنامي التوقعات بانتعاش أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.91% إلى 30084.15 نقطة، ليبلغ مجددا المستوى النفسي المهم عند 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 1990.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04% إلى 1953.94 نقطة ليغلق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو،حزيران 1991.