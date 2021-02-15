أبرزها التحديث وتسجيل كبار السن.. “توكلنا” يجيب عن أبرز الأسئلة

وأكد تطبيق توكلنا أن ستعود جميع خدمات توكلنا للعمل تدريجيا، ردا على استفسار على حسابه الرسمي على موقع «تويتر » للتدوينات القصيرة حول عودة خدمة المحفظة الرقمية.

وأوضح تطبيق توكلنا أن تحديث المؤهل التعليمي يتم من خلال البيانات الشخصية في لوحة البيانات تعتمد على بيانات المستفيد الشخصية في نظام ابشر، ويجب تحديث البيانات في أبشر، لتنعكس تلقائيًا على بياناتك في تطبيق توكلنا.

وعن تسجيل كبار السن الذين لا يملكون هواتف ذكية فأن بإمكانه إثبات حالته الصحية من خلال التسجيل في توكلنا من هاتف أحد المرافقين، وإثبات حالته الصحية، وفقًا لتطبيق توكلنا.