البلديات والإسكان توقع مشروع الخطة الإستراتيجية العمرانية لمنطقة نجران

قامت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بوكيل الوزارة لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري أمس ، بتوقيع مشروع عقد إعداد الخطة الإستراتيجية العمرانية لمنطقة نجران ، بحضور أمين منطقه نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي ،واستشاري المشروع ، وذلك بمقر الأمانة.

وأوضحت أمانة منطقة نجران أن المشروع يهدف إلى وضع رؤية للمنطقة بناء على ميزاتها النسبية وفرصها الاقتصادية ، إضافةً إلى رفع مستوى البيئة العمرانية وجودة الحياة في المدينة وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.