وصفه بـ” الديكتاتور وهتلر القرن”.. لاعب سلة تركي شهير يفضح جرائم أردوغان

يستعرض الناشط في مجال حقوق الإنسان ونجم السلة التركي أنيس كانتر، قريبا جرائم النظام التركي في البرلمان الأوروبي.

وسيكون أنيس كانتر من بين المتحدثين المدعوين للمشاركة في ندوة يعقدها رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وعضو البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب التركي.

وكتب كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك على حسابه على تويتر مشيدا بالدعوة قائلا:” يا له من شرف عظيم.. سيشارك لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في حوار مع رئيس البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية “.

وكان كانتر قد وصف أردوغان بـ”الديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو يقمع الإعلام ويدمر المعارضة ويشيطن منتقديه”.

واللاعب أنس كانتر من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الداعية التركي فتج الله غولن ، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.