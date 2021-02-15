القبض على مواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة بعسير

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتوثيق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.