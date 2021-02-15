البحرين.. مرسوم ملكي يقضي بإعفاء جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء

صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم رقم (10) لسنة 2021 قضى بإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وجاء فيه: “يُعفى جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم”.

كما أصدر الملك حمد بن عيسى المرسوم رقم (11) لسنة 2021 قضى بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وجاء فيه أنه يُنشأ مكتب يُسمى “مكتب رئيس مجلس الوزراء”، وبذلك يُلغى المرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء والمرسوم رقم (22) لسنة 2016 بإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وجاء في المرسوم أنه ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه مدير عام السياسات والتنسيق، ثم إدارة الشؤون القانونية، ثم إدارة الرقابة الداخلية المركزية، ثم الوكيل المساعد للموارد والخدمات وتتبعه إدارات الموارد البشرية والموارد المالية والخدمات ونظم المعلومات، والوكيل المساعد للإعلام والتواصل وتتبعه إدارتا الإعلام والتواصل، ووكيل البحوث والمشاريع ويتبعه إدارات البحوث والدراسات والسياسات، والوكيل المساعد للمشاريع وتتبعه إدارة العمليات وأربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع، والوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي وتتبعه إدارات تطوير الكوادر الحكومية وجودة الخدمة الحكومية والتقييم والتحليل والتنسيق والمتابعة.