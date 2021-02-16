غموض في طرابلس بعد اختفاء السراج المفاجئ

أثار رئيس حكومة الوفاق المتخلية في طرابلس الليبية فائز السراج، الغموض والجدل، بعد إعلان منحه صلاحياته بشكل مفاجئ إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل توجهه إلى جهة غير معلومة خارج البلاد، منذ السبت الماضي.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الثلاثاء، فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها السراج تكليفاً مماثلاً، منذ توليه منصبه في نهاية 2015.

ولم يعلق معيتيق على القرار، وتجاهلته حكومة الوفاق التي رفضت إعلان مكان السراج، أو نيته العودة من الخارج، مع اقتراب مراسم تسليم السلطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بينما روّج مقربون من السراج رواية خضوعه لعملية جراحية في إيطاليا.

وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى تجاهل السراج لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي،

ورئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، واكتفى بإصدار بيان مقتضب رحّب فيه بانتخابهما في ملتقى جنيف أخيراً.

ومن جهتها قالت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” أمس الإثنين، نقلاً عن مصادرها أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، سافر إلى إيطاليا للخضوع لجراحة في الأسنان في روما.