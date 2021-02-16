إعلان موعد التقديم على برامج الدراسات العليا بجامعة المجمعة

أعلنت جامعة المجمعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا ( مرحلة الماجستير للعام الجامعي 1443 هـ ) اعتباراً من يوم الأحد 9 / 7 / 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م وحتى نهاية دوام يوم السبت 29 / 7 / 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 وسيتم طرح تسعة عشر برنامجاً في مختلف التخصصات:

إدارة الأعمال – إدارة المستشفيات – القانون العام -القانون الخاص.

الدراسات الإسلامية :العقيدة والمذاهب المعاصرة -الحديث وعلومه -الفقه وأصوله -القرآن وعلومه.

اللغة العربية :الأدب والنقد -اللغويات العربية.

العلوم التربوية :المناهج وطرق التدريس -التربية الخاصة-علم البيانات-الأمن السيبراني.

العلوم الطبية التطبيقية : العلاج الطبيعي-التمريض-المختبرات الإكلينيكية-الهندسة الطبية الحيوية-الفيزياء .

وسيكون التقديم على هذه البرامج عبر البوابة الإلكترونية للقبول وفقاً لشروط القبول المحددة من قبل المجالس المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

علماً بأنه سيكون هناك اختبارات ومقابلات ستجريها الأقسام العلمية وسيتم تحديد موعدها بعد الانتهاء من فترة التقديم لمن تنطبق عليهم شروط القبول.

وللمزيد من التفاصيل الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://m.mu.edu.sa