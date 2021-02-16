شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

برنامج التدريب التعاوني Cooperative Training Program Applicants: طلاب وطالبات الجامعات المقبلين على التخرج والتخصصات إدارية، التقنية، الهندسية.

التقديم العام – يوم المهنة Career Day Applicants: لحملة الدبلوم والبكالوريوس والتخصصات الإدارية، التقنية، الهندسية.

محلل عقود إلكترونية E-contracting Analyst: بكالوريوس قانون، هندسة وخبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال مشابه.

مسؤول الإحصائيات والمنشورات Statistics and Publications Officer: بكالوريوس هندسة وإحصاء وعلوم بيانات ونظم معلومات ورياضيات أو ما يعادلهم.

مسؤول تقييم التدريب Training Evaluation Officer: بكالوريوس إدارة أعمال وموارد بشرية أو ما يعادلهم ويفضل من لديهم خبرة من سنة إلى سنتين في مجال مشابه.

موظف تقديم الاستشارات والخدمات Consulting & Advisory Officer: بكالوريوس هندسة ومالية وإدارة أعمال أو ما يعادلهم.

مسؤول مشروع Project Officer: بكالوريوس هندسة وإدارة أعمال أو ما يعادلهم ويفضل من لديهم خبرة من سنة إلى سنتين في مجال مشابه.

مسؤول تسويق Marketing Officer: بكالوريوس تسويق، إعلان، إتصال أو ما يعادلهم ويفضل من لديهم خبرة من سنة إلى سنتين في مجال مشابه.

مسؤول أول مشتريات Procurement Senior Officer: بكالوريوس إدارة سلسلة التوريد، الإدارة اللوجستية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

مسؤول أول العلاقات الحكومية Government Relations Senior Officer: بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العلاقات الحكومية أو مجال مشابه.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر المهارات المطلوبة.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://sca.sa/ar/carr