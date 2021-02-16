ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” عند 63.44 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما تسببت الموجة البادرة في الولايات المتحدة في إغلاق منصات التنقيب عن الخام في تكساس (أكبر ولاية منتجة للخام).

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 63.44 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس 1.1% إلى 60.11 دولار للبرميل.

وقال رئيس استراتيجية الأسواق العالمية لدى “أكسي” “ستيفن إينيس”: “إن تعطل الإمدادات المفاجئ في الولايات المتحدة وفر فرصة قصيرة الأجل لتعافي الأسعار والتي من المحتمل أن تدفع سعر الخام نحو مستوى كانت الأسواق ستتجه إليه في النهاية لكن أسرع قليًلا من المتوقع”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن تكساس مسؤولة عن إنتاج 4.6 مليون برميل يوميًا من النفط كما يوجد لديها 31 منصة للتنقيب عن الخام.