أبطال أوروبا: قمة نارية بين برشلونة وسان جيرمان بذكريات “الريمونتادا”

يستقبل ملعب “كامب نو”، اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل العملاق الباريسي اللقاء دون نجمه الأول البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي يغيب بسبب الإصابة في العضلة الضامة، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

ووصل البارسا إلى هذا الدور، بعدما نجح في عبور دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بكل جدارة واستحقاق، مقدماً أداءً مميزاً، متساوياً مع يوفنتوس الأول بنفس الرصيد بالمجموعة السابعة.

ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة قادماً من فوز كبير في الدوري الإسباني على ألافيس 5-1، وسط تألق من أسطورة الفريق ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية.

الفريق الكاتالوني يصطدم اليوم بفريق عنيد وقوي، ولكن استعد له بكل قوة وتركيز عالي، حيث يطمح في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل، ولكن هذا اللقاء لن يكون سهلاً بالنسبة للبرسا الذي يعلم ذلك، وسيبذل أقصى جهد لخطف الانتصار.

وفي المقابل، تأهل سان جيرمان بصعوبة إلى هذا الدور، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الثامنة القوية، متساوياً مع لايبزيغ الثاني بنفس الرصيد، ففريق العاصمة الفرنسية تحدى الصعاب بدور المجموعات، وتغلب عليها ووصل بجدارة لهذا الدور.

يذكر أن فريق برشلونة توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا 5 مرات في تاريخه، بينما لم يتوج فريق باريس سان جيرمان بها ولا مرة.