حماية المستهلك الأوروبية تقدم شكوى ضد “تيك توك”

قدمت منظمة حماية المستهلك الأوروبية شكوى إلى الاتحاد الأوروبي ضد تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك لأسباب متعددة منها فشله في حماية الأطفال، وفقا لـ”الألمانية”.

وقدمت المنظمة شكواها إلى المفوضية الأوروبية اليوم وذكرت فيها ان تيك توك صاحب الشعبية الواسعة بين مستخدمي الإنترنت الصغار في مختلف أنحاء العالم ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المنظمة فإن “تيك توك فشل في حماية لأطفال والمراهقين من الإعلانات المستترة والمحتوى الضار على منصته”.

وأضافت أن “تيك توك قد يكون فشل أيضا في إعطاء الاهتمام الواجب بما يتعلق بحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب التي يمكن للطفل الوصول إليها بسهولة”.

كما ادعت المنظمة الأوروبية أن شروط الخدمة الخاصة بمنصة تيك توك غير عادلة بسبب غموضها، وأن طريقة تعامل تيك توك مع البيانات الشخصية للمستخدمين مضللة.

وقالت المنظمة إن “تيك توك لا يبلغ مستخدميه بطريقة واضحة وبخاصة ما يتعلق بالأطفال والمراهقين بشأن جمع بياناتهم الشخصية لأي غرض ولأي سبب قانوني”.