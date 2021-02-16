جامعة بيشة: بدأ الخطوات العملية لتفعيل الدراسة في تخصص التمريض

أعلنت جامعة بيشة، بدء الخطوات العملية لتفعيل الدراسة في تخصص التمريض في فروعها في محافظتي بلقرن وتثليث وتفعيل الدراسة في كليتي العلوم الطبية التطبيقية والمجتمع في النماص اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي إن استحداث هذه البرامج الأكاديمية الجديدة يأتي في إطار سعى الجامعة إلى تقديم تعليم جامعي يواكب رؤية المملكة 2030 وفق خطتها الاستراتيجية والتي تهدف من خلالها إلى تخريج كفاءات وطنية تخدم متطلبات التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في ظل الدعم السخي الذي تلقاه الجامعة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- والمتابعة المستمرة من قبل سمو أمير منطقة عسير وإشراف مباشرة من معالي وزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار.

وأوضح أن هناك لجان مختصة تعمل حاليًا على إكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية لبدء الدراسة في هذه البرامج المستحدثة والتي تحتوي على تخصصات نوعية تخدم سوق العمل وتتيح تعليم نوعي يخدم أبناء هذه المحافظات.