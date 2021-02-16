تسريبات تكشف مواصفات “آيفون” القابل للطي وموعد الإطلاق

كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف “آيفون” القابل للطي، الذي ستطرحه شركة “أبل” الأمريكية الأسواق في 2022.

وأوضحت التسريبات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن هاتف “آيفون” القابل للطي تطوره الشركة الأمريكية منذ عام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف “آيفون” القابل للطي العام المقبل 2022، وقد يتأخر حتى عام 2023.

وحسب التسريبات، هاتف آيفون القابل للطي، لا يختلف كثيرًا عن الشكل الصدفي في هاتف “سامسونج جلاكسي زد فليب”.

وعن الشكل الخارجي لهاتف آيفون القابل للطي، كشفت المصادر داخل شركة أبل الأمريكية، أن أبعاده ستبلغ تتراوح ما بين 7.3 و7.6 بوصة.

ومن المتوقع أن يكون إطلاق هاتف “آيفون” القابل للطي متزامنا مع إطلاقها نظارات للواقع الافتراضي المعزز وسيارات ذاتية القيادة، ويمكن أن تخلق تقنيات يمكنها أن تجمع بين تلك الأجهزة مع بعضها البعض.

يوفر آيفون خاصية زر التحكم أعلى يمين الشاشة للانتقال إلى الأسفل، وذلك للاستفادة من عناصر التحكم السريعة مثل التحكم في الأضواء والواي فاي والبلوتوث وتشغيل المصباح.

وبخطوات بسيطة يمكن تفعيل زر التحكم عبر فتح الإعدادات والضغط على مركز التحكم، والانتقال إلى أسفل لتفعيل الخيارات التي ترغب في إظهارها عند السحب من أعلى يمين الشاشة.

خاصية أخرى تتعلق بالتعامل مع الشاشة يوفرها آيفون، وهي خيار إمكانية الوصول الذي يتيح خفض الشاشة لأسفل والوصول إلى اختصارات الشاشة الموجودة بالجزء العلوي منها دون سحبها لأسفل بشكل رأسي لإظهار القائمة.

وليس عليك سوى فتح الإعدادات، واختيار إمكانية الوصول، ثم الضغط على خيار اللمس، واختيار التشغيل، وبذلك ستكون هذه الخاصة متاحة للعمل.

بسهولة يمكنك البحث في كل شيء بالهاتف في نفس الوقت من ملفات وتطبيقات وويب باستخدام قائمة البحث العالمي للهاتف، وذلك عبر السحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية.

هناك عدة طرق للانتقال بين التطبيقات بسهولة، منها السحب إلى اليسار أو اليمين من أسفل الشاشة، والعودة إلى الشاشة الأخيرة لأي تطبيق عن طريق السحب مباشرة من حافة الشاشة.

كما يمكن التنقل عبر السحب من أسفل الشاشة ثم الضغط حتى الشعور باهتزاز، بعد ذلك قم بسحب الشاشة إلى اليمين للتنقل عبر التطبيقات، والضغط على تطبيق آخر للتبديل أو أسحب لأعلى إذا ترغب في إغلاقه.

يوجد عدة أدوات مهمة لمتابعة أداء آيفون مثل عمر البطارية وسماعات الأذن يمكن إضافتها للشاشة الرئيسية، عبر سحبها جهة اليمين.

حينها ستظهر لوحة الأدوات مع شريط البحث بالأعلى، ليس عليك سوء تمرير الشاشة لأسفل والنقر على زر تحرير، واختيار زر “+” المتواجد أعلى اليسار ثم اختيار الأداة التي تريد إضافتها.

وإذا لم تظهر الأداة المطلوب إضافتها، يمكنك الضغط على كلمة تخصيص أسفل الشاشة، ثم الضغط على الزر الأخضر لإضافتها.