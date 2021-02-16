وزير الصناعة يتفقد تجهيزات المدينة الصناعية بجازان ويزور عدداً من المصانع

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المدينة الصناعية بجازان للوقوف على التجهيزات والخدمات المقدمة للمستثمرين، والاطلاع على سير العمل بالمشروعات، حيث كان في استقباله مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم ومسؤولو المدينة.

وبدأت جولة معاليه بتفقد المنشآت القائمة والمشروعات التي يجري العمل فيها وتضم العديد من القطاعات مثل البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات اللوجستية التي تهيئ لمجتمع صناعي متكامل يدعم التنمية الشاملة بالمنطقة.

كما زار عدداً من المصانع المنتجة ومنها مصنع شركة الصناعات الدولية المتقدمة لصناعة الكرتون، الذي تصل مساحته الكلية إلى 21.878 م² بإجمالي استثمارات تقارب الـ 100 مليون ريال، ويستهدف التصدير إلى دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وأوروبا، وكذلك مصنع مصفاة تلال لإعادة تدوير الزيت المستخدم oil base بإجمالي استثمارات 72 مليون ريال على مساحة تصل 11,017 م²، بالإضافة إلى مصنع التاج الأولي للأنترلوك والذي يبلغ حجم استثماراته 34 مليون ريال على مساحة 38,250م².

بدوره بين المهندس خالد السالم أن “مدن” حريصة على توفير أفضل الخدمات والمنتجات بمدنها الصناعية لدعم شركائها بالقطاع الخاص، وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مفيداً أن إستراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم النمو في القطاعات الواعدة واستثمار المزايا النسبية بمختلف مناطق المملكة.

يذكر أن المدينة الصناعية بجازان تأسست عام 2009م على مساحة 39 مليون م² منها 2،9 ملايين م² تم تطويرها وتقع ضمن القطاع الغربي الذي تشرف عليه “مدن” ويشمل 13 مدينة صناعية، وتحتضن 49 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم العديد من الصناعات منها: المنتجات الغذائية، الصناعات التحويلية الأخرى، الأثاث، الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، المنتجات الصيدلانية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، المعدات الكهربائية، فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، منتجات المطاط والبلاستيك، منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.

وتقوم المدينة حالياً بالعديد من المشروعات الجاري تنفيذها لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبرزها إنشاء 8 مصانع جاهزة بمساحة 1,500 م² ومصنع جاهز بمساحة 5,000م²، وتتمتع المدينة بالعديد من المزايا أهمها موقعها القريب من مطار الملك عبد الله الإقليمي، ومن ميناء جازان.