إطلاق عيادات إفتراضية لمكافحة التدخين في نجران

أطلقت صحة نجران مبادرة العيادات الإستشارية لمكافحة التدخين “افتراضياً” من خلال التطبيقات الذكية بهدف تقديم الخدمات الإستشارية والعلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين .

وأوضحت صحة نجران أنه تم تخصيص 6 عيادات لاستقبال الإستفسارات وتقديم الإستشارات العلاجية، في مراكز الحضن، وحي الضباط، والفهد الجنوبي، وحي الفيصلية، وسلطانة شرورة، وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، مبينةً أنه تم إضافة خدمة إيصال الدواء لحميع مراجعي العيادات الإفتراضية ضمن جهود برنامج مكافحة التدخين لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين .

يذكر أن عيادات مكافحة التدخين بصحة نجران قدّمت خدماتها خلال العام المنصرم لـ 2300 مستفيد أقلع منهم عن التدخين 711 شخصاً، كما تم تنفيذ برامج توعوية خلال نفس الفترة في الأماكن العامة والمراكز التجارية استفاد منها 12800 شخص .