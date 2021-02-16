وزير الصحة الكويتي: كورونا ستبقى معنا إلى يوم القيامة.. وقد نلجأ للإغلاق الكلي مجددا

قال الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، إن جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة، والسبيل الوحيد للحماية من جائحة كورونا هو التحصين.

وأوضح وزير الصحة الكويتي، بحسب كلمة في مجلس الأمة نقلتها صحيفة القبس الكويتية، أن “جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضًا، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره”.

وأضاف: كلمة أن “هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها” اسمعها كثيراً، ولكن أنتم اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قراراً غير سليم»، مضيفاً: كل القرارات التي اتخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء»، موضحاً أن «الأنشطة التجارية لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف قائلاً: « قد نضطر إلى الإغلاق و ⁧الحظر الكلي⁩ للحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا».

وحول ما يُثار بشأن نقل عدوى كورونا من جنسيات معينة، أوضح الوزير باسل الصباح: «غير صحيح، فـ 60%؜ من المصابين كويتيون».

وأضاف: «المصابون بالعدوى أعمار أكثرهم بين 18 و40 عاماً، وقرار تخفيض فترات الأنشطة، هو تقليل فترة الاحتكاك بين الأشخاص».